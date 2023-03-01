Поехал в Украину убивать: муж олимпийской чемпионки воюет на передовой

Владислав Тарасенко попал под мобилизацию

Россиянка Юлия Липницкая уже в 15 лет выиграла Олимпийские игры-2014, чемпионат Европы, стала серебряным призером чемпионата мира в фигурном катании. А в 24 может стать вдовой. Ранее мы писали, что российскому фигуристу, фанату путина, отрезали руки.

После завершения карьеры Липницкая перешла на тренерскую работу, где познакомилась с победителем Кубка россии по фигурному катанию Владиславом Тарасенко. Пара поженилась, у них родилась дочь.

Осенью прошлого года Тарасенко попал под мобилизацию. Он проходил подготовку по специализации гранатометчика. И как сообщает sports.ru, сейчас муж олимпийской чемпионки отправлен в Запорожскую область на передовую.

Липницкая и Тарасенко

Напомним, что в боях с россиянами под Бахмутом погиб 25-летний фигурист Дмитрий Шарпар, ранее входивший в состав сборной Украины. Харьковчанин за время своей спортивной карьеры выступал в паре с Анастасией Побиженко. Шарпар вместе с Побиженко в паре выигрывал "серебро" чемпионата Украины, был в топ-10 на юношеской Олимпиады 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Украине потребовали убрать российскую фигуристку из номинантов на престижную награду. Это вызвало настоящую истерику в рф.