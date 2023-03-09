"Жонатий, а мені моргає": фото медика-волонтера в Бахмуті викликало захват в мережі

Сміх лишається одним із важливих способів наших військових тримати психологічний бар'єр

Жінки пліч-о-пліч із чоловіками продовжують стояти на захисті України. Немало серед них бойових медиків, як, наприклад, лікарка-волонтерка Інна Муцук. Її світлина із пораненим військовим Віталієм облетіла мережу. А все через жарт бійця, котрий, намагаючись демонструвати силу духу, навіть будучи пораненим, підморгував жінці, а потім заявив, що одружений.

Кумедною історією майже з "нуля" поділилися в пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ. Авторкою історичного фото стала пресофіцерка 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Знімок було зроблено в медичному стабілізаційному пункті під Бахмутом.

Інна Муцук, спілкуючись із журналістами, встигала приділяти увагу й пораненому Віталію. А в якийсь момент, коли він їй підморгнув, зробила те ж саме у відповідь. На що чоловік, якому вже вдягнули кисневу маску, встиг підняти руку з обручкою і сказати: "Я жонатий".

Момент закінчення веселого флірту і вдалося сфотографувати Ірині Рибаковій

"Лікарка червоніє, а Бахмутський медичний стабілізаційний пункт в цю ж секунду заливається сміхом — навіть тут, серед крові та болі, знаходиться місце для світлого", — пишуть військові.

За словами авторки фото Ірини Рибакової, медициня, котра стала героїнею історії, місяцями працює на цій позиції. І подібні веселі випадки є дуже важливими для підтримання загального бойового духу. Особливо тут, під Бахмутом, який продовжує бути фортецею — це чергове підтвердження того, що Україна б'ється, а життя продовжується.

Звісно ж, на цю історію відразу відреагували користувачі мережі. Вони дякують усім, хто став причетний до неї, а бійцю бажають якнайшвидшого одужання.

Віталій із позивним "Альфа" був одним із семи військових в одному підрозділі. Через атаку росіян він отримав поранення танковим снарядом. Ще четверо його побратимів контужені, однак їхня група вистояла.

Історія Віталія більш детально — у відео нижче (таймкод 2:10). Попереджаємо, що у ролику можуть бути матеріали чутливого характеру, котрі здатні негативно вплинути на психологічний стан глядача.

Раніше "Телеграф" розповідав, що бої за Бахмут можуть стати складнішими, адже російські загарбники намагаються обійти це місто з різних боків. Деталі ми проаналізували завдяки свіжим картам від Інституту вивчення війни.

Також ми писали, чому ЗСУ не варто полишати Бахмут. Свою позицію озвучив незалежний експерт Іван Киричевський.