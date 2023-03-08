У ЗСУ на 8 березня показали обличчя незламних захисниць України: замість квітів та суконь — броники та автомати

Українки захищають країну нарівні з чоловіками

Восьмого березня в Україні та світі відзначається Міжнародний жіночий день. Але для багатьох українських жінок це свято не про квіти та листівки, а про боротьбу за свої права, за майбутнє та свободу жити у своїй країні. Українські силові структури привітали українок із датою та показали тих жінок, які несуть службу у лавах Сил оборони України.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що наша країна має унікальний досвід участі жінок у бойових діях як з 2014 року, так і під час повномасштабного вторгнення. Подяку висловили не лише українкам-військовослужбовцям, а й учасницям міжнародних навчань, тренувань, гуманітарних та логістичних операцій.

"Незламні жінки України змінили своє життя та стали на захист України зі зброєю в руках, підтримують та допомагають війську як волонтерки, або продовжують так само сміливо та самовіддано вести переможні битви на освітньому, науковому, інформаційному, медичному, виховному, економічному, юридичному, безпековому, політичному, дипломатичному, психологічному, музичному, родинному, материнському, логістичному, фінансовому, господарському, духовному, бізнесовому, виробничому, культурному, мистецькому, комунікаційному, інноваційному, кібернетичному, технічному, IT-фронтах цієї війни!", — сказано у привітанні.

Окремо в Генштабі зупинилися на впровадженні гендерних питань у ЗСУ та стійкості українських жінок перед тортурами, депортацією, сексуальним насильством. "Незламні жінки України мають сили дивитися глибоко в середину себе і знаходити силу зцілюватися, відбудовуватися і процвітати", — наголошується в привітанні. У мережі також поділилися фотографіями військовослужбовців-жінок із 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Показали особи своїх співробітниць та у Прикордонній службі України. У відомстві проходять службу близько 8 тисяч жінок. 608 було нагороджено, четверо з них посмертно.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель під Бахмутом бойового медика із позивним "Яра". Дівчині було 29 років. Вона загинула під час евакуації поранених військових.