Віддавала заради перемоги все: під Бахмутом загинула бойовий медик "Яра" (фото)

До ювілейного дня народження дівчина не дожила менше місяця

Бахмут лишається осередком найжорстокішим боїв на фронті, де кладуть свої життя та отримують поранення сотні українських військових. В п'ятницю, 3 березня, обірвалося на цьому напрямку життя ще однієї важливої для ЗСУ людини — бойового медика Яни Рихліцької, яка була частиною 93-ї бригади "Холодний Яр". До свого 30-річчя "Яра" (позивний) не дожила менше місяця — святкувати день народження мала 2 квітня.

Про чергову втрату для України повідомили друзі Яни у мережі Facebook. Вони підкреслюють, що парамедик загинула під час евакуації поранених військовослужбовців з-під Бахмута.

До повномасштабного вторгнення Яна Рихліцька працювала на одну із IT-компаній. Починаючи із лютого 2022 року активно волонтерила, а вже у травні вирішила стати янголом-охоронцем для багатьох бійців, вдягнувши медичну форму. Знайомі Яни стверджують, що своєю роботою вона змогла врятувати не одне життя на фронті.

Яна Рихліцька робила все для Перемоги

Волонтерки багато не буває, була переконана дівчина

"Ти вклалась у Перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалось би наших волонтерських див, ти найкраща була у всьому. І зрештою віддала найдорожче. Шкода лише що Перемогу не побачила. Але ти знаєш що вона буде. Ми не спинимось, саме через таких, як ти", — поділилися спогадами про подругу Тетяна Зенарт.

Яна Рихліцька навіть не мала власної форми - їй віддали старий комплект знайомі друзі

Бойовий медик постійно поглиблювала свої знання

Шкодують про втрату і самі бійці, які поспішили відомстити за відібране молоде життя — підписавши один із снарядів іменем Яни.

"Ця дівчинка не шукала виправдання, як це робить 80% населення України і ті, хто втік! Вона залишила все і допомагала військовим ризикуючи своїм життя", — пишуть бійці.

"За Яру із Холодного Яру", - свідчить напис на снаряді

Яна дуже любила тварин

У соцмережах сотні людей висловлюють співчуття рідним та близьким загиблої, щиро сумуючи через таку серйозну втрату.

Варто зазначити, що медики є однією із найвразливіших категорій на війні. Так, під час російського обстрілу Святогірська загинув фельдшер ДСНС Олександр Цуркан. Ворог прицільно вдарив по рятувальній станції.

Також "Телеграф" писав про смерть 19-річного захисника Віталія Хавера із Полтавщини. На службу хлопець заступив тільки в грудні.