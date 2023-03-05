Віддавала заради перемоги все: під Бахмутом загинула бойовий медик "Яра" (фото)
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До ювілейного дня народження дівчина не дожила менше місяця
Бахмут лишається осередком найжорстокішим боїв на фронті, де кладуть свої життя та отримують поранення сотні українських військових. В п'ятницю, 3 березня, обірвалося на цьому напрямку життя ще однієї важливої для ЗСУ людини — бойового медика Яни Рихліцької, яка була частиною 93-ї бригади "Холодний Яр". До свого 30-річчя "Яра" (позивний) не дожила менше місяця — святкувати день народження мала 2 квітня.
Про чергову втрату для України повідомили друзі Яни у мережі Facebook. Вони підкреслюють, що парамедик загинула під час евакуації поранених військовослужбовців з-під Бахмута.
До повномасштабного вторгнення Яна Рихліцька працювала на одну із IT-компаній. Починаючи із лютого 2022 року активно волонтерила, а вже у травні вирішила стати янголом-охоронцем для багатьох бійців, вдягнувши медичну форму. Знайомі Яни стверджують, що своєю роботою вона змогла врятувати не одне життя на фронті.
"Ти вклалась у Перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалось би наших волонтерських див, ти найкраща була у всьому. І зрештою віддала найдорожче. Шкода лише що Перемогу не побачила. Але ти знаєш що вона буде. Ми не спинимось, саме через таких, як ти", — поділилися спогадами про подругу Тетяна Зенарт.
Шкодують про втрату і самі бійці, які поспішили відомстити за відібране молоде життя — підписавши один із снарядів іменем Яни.
"Ця дівчинка не шукала виправдання, як це робить 80% населення України і ті, хто втік! Вона залишила все і допомагала військовим ризикуючи своїм життя", — пишуть бійці.
У соцмережах сотні людей висловлюють співчуття рідним та близьким загиблої, щиро сумуючи через таку серйозну втрату.
Варто зазначити, що медики є однією із найвразливіших категорій на війні. Так, під час російського обстрілу Святогірська загинув фельдшер ДСНС Олександр Цуркан. Ворог прицільно вдарив по рятувальній станції.
Також "Телеграф" писав про смерть 19-річного захисника Віталія Хавера із Полтавщини. На службу хлопець заступив тільки в грудні.