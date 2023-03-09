Російські війська намагаються обійти Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Ворог веде обстріл прифронтової зони і атакує ракетами тил

У НАТО вважають, що російські окупанти можуть захопити Бахмут вже найближчими днями. Однак навіть у цьому випадку швидкий прорив російських військ за Бахмут є малоймовірним.

Про це пише Інститут вивчення війни у звіті. Експерти не виявили жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Ворог продовжує завдавати наземних ударів по лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, що в Донецькій області.

За даними Генштабу ЗСУ, наступ ворога триває на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. За добу відбито понад 110 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог атакував у районі Гряниківки, Спірного, Білогорівки. Російські окупанти трохи просувалися на схід від Спірного. Бої йдуть у лісах Кремінній, біля Макіївки та Площанки. У районі Гряниківка-Лиман перший ворог активізувався, повідомляє DeepState.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

Ворог продовжує наступ у Бахмуті, але обійти місто йому не вдалося. Ворог міг наблизитись до ділянки траси Т0504 на південному заході Бахмута (траса, що з’єднує Бахмут з Костянтинівкою). Російські джерела заявляють про часткове оточення українських військ біля західного берега Бахмутки. Є дані про наступальні дії рф в районі Кліщіївки — цей населений пункт під контролем ворога з січня 2023 року і це може вказувати на те, що українські сили відтіснили російські війська далі від траси Т0504, вважають експерти. Ворог збільшує кількість наступальних операцій на північний захід від Бахмуту. Це може бути спрямоване на те, щоб перешкодити українським контратакам у майбутньому, які могли б послабити тиск на українські сили в Бахмуті. Згідно з DeepState ворогові частково вдалося увійти до Дубово-Василівки. Цей маневр може бути пов’язаний із спробами зайти до Богданівки. Атаки ворога відбили у Оріхово-Василівці, Дубово-Василівці, Бахмуті, Іванівському, Олександро-Шультиному.

На Авдіївському напрямі точаться бої. Російські джерела заявляють про наступ у районі Красногорівки та захоплення Веселого. Ворог поміняв тактику в Мар’їнці — замість атак у чоло намагається змусити піти атакуючи з боків. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог наступав у районах Кам’янки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Новомихайлівки, Мар’їнки, Вугледара.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Херсонщині та в Запорізькій області без змін. Артилерія ЗСУ б’є по місцях концентрації сил ворога та складів із боєприпасами. Російські джерела стверджували, що 8 березня українські війська висаджувалися на острови дельти Дніпра третій день поспіль. Продовжуються позиційні бої.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв про ракетну атаку по Україні, яка розпочалася після опівночі 9 березня. Вибухи пролунали у десятках місць по всій країні, є пошкодження об’єктів енергосистеми.