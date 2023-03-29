Росіяни адаптувалися: волонтер розказав про зміну поведінки окупантів в Бахмуті

Ворог не припиняє атакувати

Одна з найгарячіших точок на мапі фронту — Бахмут. Місто росіяни намагаються захопити вже не один місяць. Останнім часом їм вдалося прорватися з кількох боків — українські військові героїчно утримують рубежі.

Ворог намагається взяти місто в облогу, обрізати лінії поставок для українських військових. Їм це частково вдається, розповів активіст та координатор військового напряму фонду Сергія Притули Роман Сініцин (Балан) в інтерв’ю "УП". Він зазначає, що в Авдіївці та Вугледарі ворог діє тими ж методами.

Окупанти на Бахмутскому напрямку відтягнули техніку, розказав Синіцин, єдиного "танкового кулака" немає, танки обстрілюють з закритих позицій. "У них тактика малих груп: заходити й закидувати нас м'ясом",- каже активіст, зазначаючи, що це могло повторюватися кожні кілька годин. В складі такої групи вояків рф 10-20 осіб, вони під вогневим прикриттям та у супроводі дрона намагаються зайняти українські позиції.

Синіцин зазначає, що росіяни адаптувалися, у порівнянні з квітнем минулого року. У головного в штурмовій групі є планшет з інтерактивними мапами, вони керуються зі штабу, а не йдуть абикуди.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що триває найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут. Він зазначив, що обороняти місто необхідно, але всі можливі варіанти подій прораховуються. На штурм Бахмута кидають здебільшого вагнерівців, та останнім часом вони все швидше закінчуються, і залучається регулярна російська армія.