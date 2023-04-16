Кривавий терор на Великдень: на Миколаївщіні російський обстріл забрав життя двох підлітків

Ворог не цурався обстрілювати житлові будинки у свято

Російські окупанти в ніч на Великдень вдарили по Миколаївщині. Обстріляли Снігурівську громаду. Є жертви.

Про трагедію повідомив голова ОВА Віталій Кім. Обстріл стався о 2:20 16 квітня. Обстріл пошкодив житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство. В одному з населених пунктів громади забрав життя двох підлітків 2005 року народження.

Попередньо, обстріл вівся з зенітно-ракетної системи С-300. Голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта розповів, що двоє загиблих жили в селі Павлівка.

Павлівка - невелике село поруч із Снігурівкою

У самій Снігурівці через обстріли ніхто не постраждав, однак є руйнування. Пошкоджені два навчальні заклади, лікарня, будинок культури та житлові будинки. В результаті нічних обстрілів також частково громада має перебої з електропостачанням. Над його відновленням працюють фахівці.

Це не єдиний російський обстріл великодньої ночі. Обстрілювали росіяни і в Запорізькій області. В обласному центрі "приліт" прийшовся на зелену зону, а в Комишувасі — прямо в церкву. Українців попереджають про небезпеку у Великдень.