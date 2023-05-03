Чому "бавовна" в Криму така важлива: військовий експерт пояснив, що ЗСУ мають знищувати надалі

Пріорітетними цілями для України є ті, пошкодження яких найбільше послабить росію

В окупованому росією Криму у Севастополі днями пролунав потужний вибух на нафтобазі. Саме бази зберігання палива та паливо-мастильних матеріалів є одними з першочергових цілей для України.

Про це виданню OBOZREVATEL розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Ослабити російську армію сильніше можна, атакуючи об’єкти радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби, артилерію, РСЗВ, об’єкти енергоструктури. Засобів ураження в України небагато, тому саме знищення цих цілей послабляє армію рф. Для виявлення таких якісно працює українська розвідка.

Зокрема, вищезгаданий вибух в Севастополі не тільки знищив близько 40 тисяч тонн палива для російських військових кораблів, а й створив проблеми для забезпечення паливом тих російських частин, що воюють в Україні. Обирати цілі в Криму є з чого. Окрім нафтобази в Севастополі, є паливосховища і в Феодосії, а також інші важливі об’єкти.

"Телеграф" повідомляв, що вже на території самої росії в Краснодарському краї палає нафтосховище. Дим видно з Кримського мосту. Кількість згорілого палива поки важко оцінити.