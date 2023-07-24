На Закарпатті впав важливий міст, є постраждалі: подробиці (фото, відео)
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Міст кілька років перебуває в аварійному стані
У Закарпатській області вдень 24 липня обвалився міст на річці Тересва у Бедевлянській ОТО. Через подію кілька людей отримали травми.
Як поінформував журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, постраждали троє людей, серед яких одна жінка перебуває у тяжкому стані.
"Мосту було "погано" ще у 2021 році. Тоді за програмою "Велике будівництво" його мали відремонтувати. Розташований він на дорозі Н-09 Мукачеве — Рахів — Івано-Франківськ — Львів, що має виходи до кордону з 4 країнами ЄС", — повідомив він.
За його словами, тоді повідомлялося, що на реконструкцію мосту піде два роки.
Міст є важливим транспортним вузлом, оскільки через нього мешканці Тячівського та Рахівського районів з Ужгородом та Мукачево. У 2019 році рух мостом обмежили і перестали пропускати вантажівки вагою понад 7 тонн.
З того часу важкі вантажівки були змушені об’їжджати цю ділянку з гаком в 32 кілометри. Тепер же "довгим" маршрутом вирушать і всі інші автомобілі.
Як повідомлялося раніше, в Україні розпочалися роботи з огляду мостів та експерти вже встановили, що ключові мости у Житомирі та Рівному перебувають у критичному стані. Втім, найпроблемнішим у цьому плані є Київ.