На Закарпатті впав важливий міст, є постраждалі: подробиці (фото, відео)

Міст кілька років перебуває в аварійному стані

У Закарпатській області вдень 24 липня обвалився міст на річці Тересва у Бедевлянській ОТО. Через подію кілька людей отримали травми.

Як поінформував журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, постраждали троє людей, серед яких одна жінка перебуває у тяжкому стані.

"Мосту було "погано" ще у 2021 році. Тоді за програмою "Велике будівництво" його мали відремонтувати. Розташований він на дорозі Н-09 Мукачеве — Рахів — Івано-Франківськ — Львів, що має виходи до кордону з 4 країнами ЄС", — повідомив він.

За його словами, тоді повідомлялося, що на реконструкцію мосту піде два роки.

Міст є важливим транспортним вузлом, оскільки через нього мешканці Тячівського та Рахівського районів з Ужгородом та Мукачево. У 2019 році рух мостом обмежили і перестали пропускати вантажівки вагою понад 7 тонн.

З того часу важкі вантажівки були змушені об’їжджати цю ділянку з гаком в 32 кілометри. Тепер же "довгим" маршрутом вирушать і всі інші автомобілі.

Обвал мосту на Закарпатті

Як повідомлялося раніше, в Україні розпочалися роботи з огляду мостів та експерти вже встановили, що ключові мости у Житомирі та Рівному перебувають у критичному стані. Втім, найпроблемнішим у цьому плані є Київ.