На Закарпатье рухнул важный мост, есть пострадавшие: подробности (фото, видео)

Мост несколько лет находится в аварийном состоянии

В Закарпатской области днем 24 июля обвалился мост на реке Тересва в Бедевлянской ОТО. Из-за происшествия несколько человек получили травмы.

Как проинформировал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, пострадали три человека, среди которых одна женщина находится в тяжелом состоянии.

"Мосту было "плохо" еще в 2021 году. Тогда по программе "Большое строительство" его должны были отремонтировать. Расположен он на дороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов, имеющей выходы к границе с 4 странами ЕС", — сообщил он.

По его словам, тогда сообщалось, что на реконструкцию моста уйдет два года.

Мост является важным транспортным узлом, поскольку через него жители Тячевского и Раховского районов с Ужгородом и Мукачево. В 2019 году движение по мосту ограничили и перестали пропускать грузовики весом более 7 тонн.

С тех пор большегрузы были вынуждены объезжать этот участок с крюком в 32 километра. Теперь же по "длинному" маршруту отправятся и все остальные автомобили.

Обвал моста на Закарпатье

Как сообщалось ранее, в Украине начались работы по осмотру мостов и эксперты уже установили, что ключевые мосты в Житомире и Ровно находятся в критическом состоянии. Впрочем, самым проблемным в этом плане является Киев.