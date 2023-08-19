Готується провокація? У Донецьку трапилося дві підозрілих НП із жертвами за добу

В обох випадках люди загинули через невстановлені вибухові пристрої

У п’ятницю, 18 серпня, в окупованому Донецьку пролунали два вибухи. Вони трапились у різний час і в різних районах, проте обидва мали летальні наслідки. У мережі вважають, що це може бути в рамках інформаційної операції з боку росії.

Перший вибух стався близько 12 години на вулиці Треньова в Київському районі Донецька, — там робітники займалися ремонтом системи опалення, коли здетонував вибухонебезпечний предмет (попередньо касетний боєприпас) і загинуло троє людей, ще одна особа постраждала.

Наслідки вибуху на Треньова у Донецьку 18.08.2023

Близько 19:30 вибух стався і на бульварі Шкільному у Ворошилівському районі, — там загинуло одразу три будівельники, а ще п’ятеро людей постраждали. Причиною також називають детонацію невідомого вибухонебезпечного об’єкта.

В Україні вважають, що ці події не є випадковими.

"У такі випадковості я мало вірю. Вважаю, що існує ймовірність підготовки та інформаційної операції з боку п***рів", — пише відомий проукраїнський блогер із Донецька donetchanyn.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Донецьку обстріляли будівлю "МВС" окупантів.