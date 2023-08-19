Готовится провокация? В Донецке случилось два подозрительных ЧП с жертвами за сутки
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В обоих случаях люди погибли из-за неустановленных взрывных устройств
В пятницу, 18 августа, в оккупированном Донецке прогремели два взрыва. Они случились в разное время и в разных районах, однако оба имели летальные последствия. В сети считают, что это может быть в рамках информационной операции со стороны россии.
Первый взрыв произошел около 12 часов на улице Тренева в Киевском районе Донецка, — там рабочие занимались ремонтом системы отопления, когда сдетонировал взрывоопасный предмет (предварительно кассетный боеприпас) и погибло три человека, еще один пострадал.
Около 19:30 взрыв случился и на бульваре Школьном в Ворошиловском районе, — там погибло сразу три строителя, а еще пять человек пострадали. Причиной тоже называют детонацию неопознанного взрывоопасного объекта.
В Украине считают, что эти события не случайны.
"В такие случайности я мало верю. Считаю, что существует вероятность подготовки и информационной операции со стороны п***ров", — пишет известный проукраинский блогер из Донецка donetchanyn.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Донецке обстреляли здание "МВД" оккупантов.