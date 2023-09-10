Окупанти на Донбасі вбили двох іноземних волонтерів, які допомагали мирним жителям: подробиці

Автомобіль отримав пряме влучення, через що загорівся і перекинувся

На Донеччині окупанти обстріляли автомобіль іноземних волонтерів, які займалися допомогою мирним жителям у населених пунктах, наближених до зони бойових дій.

Як повідомляється на сторінці благодійної організації Road to Relief, автомобіль волонтерів прямував зі Слов’янська у бік Бахмута, щоб дізнатися про потреби мирних жителів у місті Іванівське, яке днями потрапило під обстріл.

Зазначається, що їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян, коли ті проїжджали повз Часовий Яр. Машина отримала пряме влучення, після чого перекинулася і спалахнула.

У машині знаходилися німецький волонтер-медик Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тір, канадський волонтер Ентоні "Тонко" Ігнат та іспанська волонтерка та директорка Road to Relief Емма Ігуаль.

"Рубен і Йохан зазнали тяжких осколкових поранень і опіків, але зараз їх стан стабільний, вони знаходяться в окремих лікарнях далеко від місця події. Було підтверджено, що Тонко мертвий, а його тіло було виявлено, поточний статус Емми досі невідомий", — повідомила організація.

Пізніше Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що його відомство отримало усне підтвердження, що голова організації загинула під час обстрілу.

Road to Relief займалася оцінкою потреб мешканців постраждалих від російських обстрілів населених пунктів. Зусиллями команди багатьох жителів змогли евакуювати, а іншим доставлено важливу допомогу. Усього організація продовжує роботу протягом 1,5 року.

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