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Забили до смерті за борги: зниклого хлопця знайшли залитим бетоном на Дніпропетровщині

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Убитий кілька місяців провів, залитий бетоном, перш ніж його знайшли
Убитий кілька місяців провів, залитий бетоном, перш ніж його знайшли. Фото dp.npu.gov.ua

Винуватців затримано, їм може загрожувати довічне

У Марганці Дніпропетровської області у червні зник 25-річний хлопець — зараз з’ясувалося, що його вбили наркоторговці та залили бетоном у гаражі.

Їх уже помістили під варту. Деталі з місця подій публікує обласне управління поліції та прокуратура.

Зазначається, що ще 16 червня 25-річний чоловік пішов із дому і не повернувся. З’ясувалося, що місцеві жителі 32 та 35 років, замішані у виготовленні та продажу наркотичних речовин у Нікопольському районі області, забили чоловіка молотком та іншими предметами до смерті через борги. Щоб приховати сліди злочину, вони викопали яму в гаражі, поклали туди тіло та залили його бетоном.

Так виглядає знаряддя злочину
А в цьому гаражі знайшли тіло зниклого хлопця

Ще у вересні винуватців було затримано за звинуваченнями у злочинах у сфері обігу наркотиків та психотропних речовин. На початку жовтня у них провели обшуки, в рамках яких знайшли тіло вбитого. Наразі зловмисникам оголосили додатково ще й підозру за статтею про умисне вбивство, скоєне у змові з групою осіб. За це загрожує покарання до 15 років ув’язнення або навіть довічне ув’язнення.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні до довічного засудили чоловіка, який із ревнощів убив сокирою двох людей.

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#Вбивство #Марганець