Тульчинський "Отелло" з сокирою: вбивцю двох людей засудили до довічного в Україні

Чоловік приревнував свою партнерку до знайомого і не стримався

Суд в Україні не скупиться на покарання за тяжкі злочини, — раніше до довічного ув’язнення засудили ґвалтівника 8-річної дівчинки, тепер же довічне отримав ще й чоловік, який жорстоко вбив з ревнощів одразу двох людей.

Такою трагедією закінчилося застілля у Тульчинському районі Вінницької області, повідомляє прес-служба місцевого управління прокуратури.

Зазначається, що 41-річний чоловік вживав спиртні напої разом із співмешканкою та знайомим, коли між ними почалася сварка на ґрунті ревнощів, і той почав бити супротивника та жінку дерев’яною рукояткою сокири. Він бив по тулубах і головах так сильно, що обидва загинули на місці подій.

Інцидент стався ще у березні 2019 року, проте вирок винесено лише зараз, — за статтею про навмисне заподіяння смерті двох людей чоловіка засудили до довічного ув’язнення.

"Прокурор під час судових слухань довів умисність дій чоловіка та надав докази його винуватості з якими погодився суд. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Львівщині чоловік на ґрунті ревнощів убив кохану, яка була старша за нього на 16 років.