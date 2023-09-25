Переплутав: на Львівщині чоловік на полюванні застрелив племінника

Вбивство сталося під час незаконного полювання у Стрийському районі

У Львівській області сталася трагедія під час незаконного нічного полювання. 63-річний мисливець застрелив свого племінника карабіном.

У поліції розслідують справу як вбивство з необережності. Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Трагедія сталася в суботу, 23 вересня, близько 23.30 в одному з лісових масивів у Стрийському районі. Під час полювання житель міста Сколе вистрілив із мисливського карабіна "Сайга" та потрапив у свого племінника. Загиблому львів’янину було 38 років.

"За словами мисливця, він та його родич полювали на дичину, і переплутав його з твариною у темряві. Куля потрапила чоловікові в шию", — йдеться у повідомленні поліції. Від отриманих тілесних ушкоджень молодик помер на місці.

Слідчі порушили кримінальне провадження за фактом вбивства з необережності (ч. 1 ст. 119 КК). Мисливцеві загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Чоловіка вже затримали. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Крім того, у поліції повідомили, що правоохоронці вилучили зброю та направили її на експертизу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному із сіл Волинської області знайшли мертвими батька та сина. За попередніми даними, вони обоє померли внаслідок конфлікту.