Перепутал: на Львовщине мужчина на охоте застрелил племянника

Убийство произошло во время незаконной охоты в Стрыйском районе

Во Львовской области произошла трагедия во время незаконной ночной охоты. 63-летний охотник застрелил из карабина своего племянника.

В полиции расследуют дело как убийство по неосторожности. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Трагедия произошла в субботу, 23 сентября, около 23:30 в одном из лесных массивов в Стрыйском районе. Во время охоты житель города Сколе выстрелил из охотничьего карабина "Сайга" и попал в своего племянника. Погибшему львовянину было 38 лет.

"По словам охотника, он и его родственник охотились на дичь, и перепутал его с животным в темноте. Пуля попала мужчине в шею", — говорится в сообщении полиции. От полученных телесных повреждений молодой мужчина скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное производство по факту убийства по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК). Охотнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Мужчину уже задержали. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Кроме того, в полиции сообщили, что правоохранители изъяли оружие и направили его на экспертизу.

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