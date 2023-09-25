В Турции погиб украинец: что известно (фото)

Мужчина возвращался в отель с шопингу

В турецкой Алании в провинции Анталия на юге страны произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб гражданин Украины.

Он был сбит на пешеходном переходе. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

Турецкое издание также опубликовало фотографии с места аварии и фотографии погибшего.

В сообщении говорится, что жертвой стал 64-летний турист из Украины. Он возвращался в гостиницу после шопинга с женой. Автомобиль сбил мужчину в тот момент, когда он на пешеходном переходе пытался быстро перейти дорогу. Женщина ждала его на тротуаре. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Как сообщалось ранее, в конце июля, в результате ДТП, которое произошло в провинции Анталия из-за столкновения туристического автобуса с грузовиком, погибли два человека — водитель и 26-летняя украинка. Она была гидом этого туристического автобуса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Ценява Коломыйского района Ивано-Франковской области произошла трагедия. Полицейский за рулем автомобиля BMW сбил 16-летнего подростка. От полученных травм парень погиб.