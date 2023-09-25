В Туреччині загинув українець: що відомо (фото)

Чоловік повертався в готель з шопінгу

В турецькій Аланії, що в провінції Анталія на півдні країни, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Внаслідок аварії загинув громадянин України.

Його було збито на пішохідному переході. Про це повідомляє місцеве видання Hürriyet.

Турецьке видання також опублікувало знімки з місця аварії і фотографії загиблого.

У повідомленні йдеться, що жертвою став 64-річний турист з України. Він повертався в готель після шопінгу з дружиною. Авто збило чоловіка у той момент, коли він на пішохідному переході намагався швидко перейти дорогу. Жінка чекала його на тротуарі. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть потерпілого.

Як повідомлялося раніше, у кінці липня, в результаті ДТП, яка сталася в провінції Анталія внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою, загинуло двоє людей — водій та 26-річна українка. Вона була гідом цього туристичного автобуса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Ценява Коломийського району Івано-Франківської області сталася трагедія. Поліцейський за кермом автомобіля BMW збив 16-річного підлітка. Від одержаних травм хлопець загинув.