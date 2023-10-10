Укр

Забили до смерти за долги: пропавшего парня нашли залитым бетоном на Днепропетровщине

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Убитый несколько месяцев провел, залитый бетоном, прежде чем его нашли
Убитый несколько месяцев провел, залитый бетоном, прежде чем его нашли. Фото dp.npu.gov.ua

Виновники задержаны, им может грозить пожизненное

В Марганце Днепропетровской области в июне пропал 25-летний парень, — сейчас выяснилось, что его убили наркоторговцы и залили бетоном в гараже.

Их уже поместили под стражу. Детали с места событий публикует областное управление полиции и прокуратура.

Отмечается, что еще 16 июня 25-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Выяснилось, что местные жители 32 и 35 лет, замешанные в изготовлении и продаже наркотических веществ в Никопольском районе области, забили мужчину молотком и другими предметами до смерти из-за долгов. Чтобы скрыть следы преступления, они выкопали яму в гараже, положили туда тело и залили его бетоном.

Так выглядит орудие преступления
А в этом гараже нашли тело пропавшего парня

Еще в сентябре виновники были задержаны по обвинениям в преступлениях в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. В начале октября же у них провели обыски, в рамках которых нашли тело убитого. Теперь злоумышленникам объявили дополнительно еще и подозрение по статье об умышленном убийстве, совершенном в сговоре с группой лиц. За это грозит наказание до 15 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине к пожизненному приговорили мужчину, который из ревности убил топором двух людей.

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#Убийство #Марганец