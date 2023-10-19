До 27 градусів Цельсія: кільком областям України синоптики обіцяють майже літнє тепло

Але тепло буде дуже короткочасним

Жовтень у 2023 році приготував українцям масу сюрпризів, і черговий з них настане вже буквально днями. У кількох областях України температура різко підніметься так, що буде майже літнє тепло.

Це станеться вже 21 жовтня, кажуть прогнози синоптиків "Укргідрометцентру".

У четвер, 19 жовтня, по всій країні буде досить прохолодно, тоді як у п’ятницю, 20 жовтня, прогнози обіцяють опади практично на всій території України.

У суботу, 21 жовтня, у низці областей рідко потеплішає. У Криму, Івано-Франківській та Миколаївській області повітря може прогрітися до рекордних 27 градусів Цельсія, тоді як у Чернівецькій та Одеській областях обіцяють до +26 градусів, а у Херсонській та Запорізькій очікується до +25 градусів.

Прогноз погоди 21.10.2023

У неділю, 22 жовтня, температура знову спаде на кілька градусів у більшості областей України, і в перелічених вище областях буде в середньому 20-23 градуси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати магнітні бурі найближчим часом.