Голий чоловік кинувся з ножем на поліцейського у Павлограді: усі деталі інциденту

Хулігану тепер загрожує від 9 років до довічного

У п’ятницю, 27 жовтня, у Павлограді оголений та озброєний ножем чоловік хуліганив та агресивно поводився, внаслідок чого не обійшлося без стрілянини та постраждалих.

Виклик про хуліганство виявився для правоохоронців не таким уже й простим. Усі деталі інциденту розповідає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що правоохоронці приїхали на виклик про хуліганство та побачили чоловіка "у роздягненому вигляді", який поранив себе в живіт і погрожував на цьому не зупинятися. Поліцейські спробували заспокоїти його і забрати ножа, коли він кинувся на одного з них і поранив в обличчя.

Другий поліцейський після поранення колеги змушений був вистрілити хулігану в ногу, після чого той поранив себе ще й у шию ножем.

Той самий ніж

32-річного чоловіка внаслідок інциденту затримали та доправили до лікарні. Йому загрожує позбавлення волі на строк 9-15 років, а то й зовсім довічне, за статтею про замах на співробітника правоохоронних органів під час виконання ним службових обов’язків.

Потерпілому поліцейському теж надали необхідну допомогу. Судячи з фото ушкоджень, його життю нічого не загрожує.

Рана на обличчі поліцейського легка

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Запоріжжі жінка кинулася з ножем на підлітка прямо у маршрутці.