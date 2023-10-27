Поранила в обличчя: дівчина кинулася з ножем на підлітка у маршрутці у Запоріжжі

Це сталося прямо на очах у інших пасажирів

У четвер, 26 жовтня, неприємний інцидент стався у маршрутці у Запоріжжі — там молода жінка накинулася з ножем на незнайомого хлопця.

Потерпілий отримав поранення обличчя, а винуватицю інциденту затримали. Про це повідомляє прес-служба запорізької поліції.

Наголошується, що подія сталася у маршрутці напрямком "Дніпро-Запоріжжя". Транспорт уже майже прибув на місце призначення, коли одна з пасажирок, 24-річна дівчина, з ножем накинулася на 15-річного хлопця та завдала йому колото-різаного поранення надбрівної дуги.

Ось як виглядає винуватця

Свідки інциденту викликали на місце "швидку" допомогу та правоохоронців. Медики надали допомогу постраждалому, тоді як жінку затримали. Попередньо справу класифікували за статтею про замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, проте наразі слідство встановлює мотиви злочину та проводить судово-медичні експертизи, після чого буде визначено остаточну класифікацію.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Києві невідомі з ножем накинулися на військового прямо в парку.