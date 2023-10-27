Ранила в лицо: девушка бросилась с ножом на подростка в маршрутке в Запорожье
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Это произошло прямо на глазах у других пассажиров
В четверг, 26 октября, неприятный инцидент произошел в маршрутке в Запорожье, — там молодая женщина набросилась с ножом на незнакомого парня.
Пострадавший получил ранение лица, а виновницу инцидента задержали. Об этом сообщает пресс-служба запорожской полиции.
Отмечается, что происшествие случилось в маршрутке направлением "Днепр-Запорожье". Транспорт уже почти прибыл на место назначения, когда одна из пассажирок, 24-летняя девушка, с ножом накинулась на 15-летнего парня и нанесла ему колото-резаное ранение надбровной дуги.
Свидетели инцидента вызвали на место "скорую" помощь и правоохранителей. Медики оказали помощь пострадавшему, в то время как женщину задержали. Предварительно дело классифицировали по статье о покушении на причинение тяжких телесных повреждений, однако на данный момент следствие устанавливает мотивы преступления и проводит судебно-медицинские экспертизы, после чего будет определена окончательная классификация.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве неизвестные с ножом набросились на военного прямо в парке.