Била, рвала одежду, не давала мыться: у самой старшей матери Украины забрали ребенка

Самой старшей матери Украины сейчас уже 77 лет

Жительница Чернигова Валентина Подвербная довольно известна в Украине, — она стара матерью в 65 лет, чем заслужила звание самой старшей матери Украины. А теперь, когда ее ребенку уже 14 лет, девочку забрали решением суда.

Решение 20 октября принял Новозаводский районный суд Чернигова, сообщает "Суспільне". До этого был скандал с обвинениями, что Валентина якобы бьет свою дочь, оскорбляет ее и не дает ей мыться.

В феврале 2011 года Валентина Подвербная в возрасте 65 лет родила дочь Анну-Марию путем искусственного оплодотворения. В 2022 году украинка Оксана Спектор пыталась оспорить ее родительские права, утверждая, что ее яйцеклетки использовали без разрешения для оплодотворения Валентины Подвербной.

В январе 2023 года суд уже слушал в закрытом режиме дело о невыполнении Подвербной обязательств по воспитанию детей и осуществлении психологического насилия, однако потом дело закрыли, — суд не увидел в действиях женщины признаков нарушения.

24 апреля 2023 года в Instagram появился пост якобы от имени Анны-Марии, в котором она писала: "Мама с меня снимает трусы, носки, рвет одежду, она не дает мне мыться и стирать свои вещи, еще она меня царапает и бьет, мне просто надоело, она смеется над моим почерком, обзывает меня косоглазой, я не слышу от нее нормальных слов, только обзывания, постоянно говорит на меня "дура", "б***ь", она хочет довести меня до самоубийства. Помогите мне".

Скриншот того самого поста, который якобы написала Анна-Мария

20 октября прошло заседание в закрытом режиме, на котором было принято решение забрать малолетнего ребенка от матери без лишения ее родительских прав до достижения 14-летнего возраста (до 23 февраля 2025 года).

Валентина Подвербная

Валентина Подвербная отказалась комментировать итоги суда, а ее адвокат Андрей Котенок сказал, что они еще не решили, будут ли подавать апелляцию.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Чернигове вспыхнул скандал из-за учителя-педофила, который закрывался с девочками в подсобке.