Закрывался с девочками в подсобке: в лицее Чернигова скандал из-за учителя-педофила

Четвероклассницы рассказывают, что учитель целовал их и признавался в любви

В одном из учебных заведений Чернигова произошел скандал, — одного из учителей заподозрили в развращении несовершеннолетних учениц, в связи с чем родители обратились в полицию и было открыто дело.

Подозреваемый работал учителем физкультуры в 32 лицее, однако на данный момент уже уволился по собственному желанию в связи со скандалом. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

Как узнало "Суспільне", учителя зовут Виктор Романенко и он оставлял после занятий по меньшей мере двух четвероклассниц, после чего закрывался с ними в подсобке. Сейчас родители устанавливают, не пострадали ли от него еще и другие дети.

Бывший учитель физкультуры Виктор Романенко

"Ее учитель за руку привел в кабинет и поцеловал в щеку, дал пять и предупредил, чтобы она не говорила ни бабушке, ни дедушке, ни папе, ни маме, никому", — рассказывает мама одной из девочек.

"Этот неучитель ее обнимал, касался мест, которые нормальные люди никогда не прикоснулись, целовал и в щечку, и в руку , и так далее. Говорила, что он просил ее остаться после уроков, когда все расходились, после урока физкультуры, подсаживался к ней, говорил такие слова, что я люблю тебя , ты моя лучшая подруга", — говорит другая мама.

Со слов других родителей, странное внимание к девочкам мужчина проявлял еще со второго класса. Также выяснилось, что в 2016 году он был уволен из другой школы из-за того что закрывался с детьми и фотографировался с ними.

Сам учитель отрицает, что целовал детей, говорит, что только делал массаж в связи с болью в ноге, а обниматься с детьми у учителей было принято с первого класса.

Полиция открыла дело о развращении несовершеннолетних, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5-8 лет с возможностью лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет. Также было открыто дело по статье о сокрытии тяжкого преступления. Досудебное расследование продолжается.

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