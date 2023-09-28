Приревновал жену: под Киевом муж зарезал дочь и чуть не убил сына

Девочка пыталась скрыться, но не смогла побороть отца

В Киевской области в Обуховском районе произошло ужасное событие — из-за ревности мужчина жестоко зарезал несовершеннолетнюю дочь и пытался отравить газом сына.

Ужасное событие произошло в мае этого года — ревнивый муж пытался отомстить жене. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа. Присутствовавший в доме 43-летний мужчина практически не дышал, но правоохранители привели его в чувство. Во время дальнейшего обследования дома сотрудники полиции обнаружили 12-летнего испуганного мальчика, который скрывался в подвальном помещении.

Впоследствии полицейские выяснили, что жуткое убийство мужчина совершил на фоне ревности к жене — ревнивец решил лишить жизни себя и детей.

Проведя следственно-оперативные мероприятия, полицейские выяснили обстоятельства трагедии.

Накануне вечером хозяин дома открыл газовые конфорки, сломал ручку входной двери, чтобы исключить выход несовершеннолетних из дома. Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но отец начал избивать девочку кулаками, после чего нанес смертельное ножевое ранение.

Сотрудники Обуховского управления полиции Киевщины задержали подозреваемого и доставили в больницу.

По данному факту следователи Киевщины направили обвинительный акт в суд [ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК].

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области полицейские задержали 24-летнего местного жителя за жестокое убийство женщины, которая заботилась о нем как о родном сыне.