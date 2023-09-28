Приревнув дружину: під Києвом чоловік зарізав доньку і мало не вбив сина

Дівчинка намагалася втекти, але не змогла побороти батька

На Київщині в Обухівському районі трапилася жахлива подія — через ревнощі чоловік жорстоко зарізав неповнолітню доньку та намагався отруїти газом сина.

Жахлива подія трапилася у травні цього року — ревнивий чоловік намагався помститись дружині. Про це повідомили у поліції Київської області.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили на кухні бездиханне тіло 16-річної дівчинки та пораненого господаря будинку, відчули різкий запах газу. Присутній у будинку 43-річний чоловік практично не дихав, але правоохоронці привели його до тями. Під час подальшого обстеження будинку працівники поліції знайшли 12-річного переляканого хлопчика, який ховався у підвальному приміщенні.

Згодом поліцейські з’ясували, що моторошне вбивство чоловік скоїв на фоні ревнощів до дружини — ревнивець вирішив позбавити життя себе та дітей.

Провівши слідчо-оперативні заходи, поліцейські з’ясували обставини трагедії

Напередодні ввечері господар будинку відкрив газові конфорки, зламав ручку вхідних дверей, аби унеможливити вихід неповнолітніх з будинку. Старша донька намагалася завадити трагедії та залишити будинок, але батько почав бити дівчинку кулаками, після чого наніс смертельне ножове поранення.

Співробітники Обухівського управління поліції Київщини затримали підозрюваного та доправили до лікарні.

Наразі за даним фактом слідчі Київщини скерували обвинувальний акт до суду [ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ККУ].

Раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області поліцейські затримали 24-річного місцевого жителя за жорстоке вбивство жінки, яка піклувалася про нього, як про рідного сина.