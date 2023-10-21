Била, рвала одяг, не давала митися: у найстаршої матері України забрали дитину

Найстаршій матері України зараз уже 77 років

Мешканка Чернігова Валентина Підвербна досить відома в Україні, — вона стара матір’ю у 65 років, чим заслужила звання найстаршої матері України. А тепер коли її дитині вже 14 років, дівчинку забрали рішенням суду.

Рішення 20 жовтня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова, повідомляє "Суспільне". До цього був скандал із звинуваченнями, що Валентина нібито б’є свою дочку, ображає її і не дає їй митися.

У лютому 2011 року Валентина Підвербна у віці 65 років народила доньку Анну-Марію шляхом штучного запліднення. 2022 року українка Оксана Спектор намагалася оскаржити її батьківські права, стверджуючи, що її яйцеклітини використали без дозволу для запліднення Валентини Підвербної.

У січні 2023 року суд вже слухав у закритому режимі справу про невиконання Підвербною зобов’язань щодо виховання дітей та здійснення психологічного насильства, проте потім справу закрили, — суд не побачив у діях жінки ознак порушення.

24 квітня 2023 року в Instagram з’явився пост нібито від імені Анни-Марії, в якій вона писала: "Мама з мене знімає труси, шкарпетки, рве одяг, вона не дає мені митися і прати свої речі, ще вона мене дряпає і б’є, мені просто набридло, вона сміється з мого почерку, обзиває мене косоокою, я не чую від неї нормальних слів, тільки обзивання, постійно говорить на мене "дура", "б***ь", вона хоче довести мене до самогубства. Допоможіть мені" .

Скріншот того самого посту, який нібито написала Анна-Марія

20 жовтня відбулося засідання у закритому режимі, на якому було ухвалено рішення забрати малолітню дитину від матері без позбавлення її батьківських прав до досягнення 14-річного віку (до 23 лютого 2025 року).

Валентина Підвербна

Валентина Підвербна відмовилася коментувати підсумки суду, а її адвокат Андрій Котенок сказав, що вони ще не вирішили, чи подаватимуть апеляцію.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Чернігові спалахнув скандал через вчителя-педофіла, який закривався з дівчатами у підсобці.