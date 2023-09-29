Закривався з дівчатками у підсобці: у ліцеї Чернігова скандал через учителя-педофіла

Четверокласниці розповідають, що вчитель цілував їх і зізнавався їм в коханні

В одному з навчальних закладів Чернігова стався скандал, — одного з учителів запідозрили у розбещенні неповнолітніх учениць, у зв’язку з чим батьки звернулися до поліції та було відкрито справу.

Підозрюваний працював учителем фізкультури у 32 ліцеї, проте на даний момент вже звільнився за власним бажанням у зв’язку зі скандалом. Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Як дізналося "Суспільне", вчителя звуть Віктор Романенко і він залишав після занять щонайменше двох чотирикласниць, після чого закривався з ними у підсобці. Наразі батьки встановлюють, чи не постраждали від нього ще й інші діти.

Колишній учитель фізкультури Віктор Романенко

"Її вчитель за руку привів у кабінет і поцілував у щоку, дав п’ять і попередив, щоб вона не говорила ні бабусі, ні дідусеві, ні татові, ні мамі, нікому", — розповідає мама однієї з дівчаток.

"Цей недовчитель її обіймав, торкався за місця, які нормальні люди ніколи б не доторкнулись, цілував і в щічку, і в руку, і так далі. Казала, що він просив її залишитись після уроків, коли всі розходились, після уроку фізкультури, підсідав до неї, казав такі слова, що я тебе люблю, ти моя найкраща подруга", — каже інша мама.

За словами інших батьків, дивну увагу до дівчат чоловік проявляв ще з другого класу. Також з’ясувалося, що у 2016 році він був звільнений з іншої школи через те, що закривався з дітьми та фотографувався з ними.

Сам учитель заперечує, що цілував дітей, каже, що тільки робив масаж у зв’язку з болем у нозі, а обійматися з дітьми у вчителів було прийнято з першого класу.

Поліція відкрила справу про розбещення неповнолітніх, запобіжний захід за якою передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5-8 років з можливістю позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років. Також було відкрито справу за статтею про приховування тяжкого злочину. Досудове розслідування продовжується.

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