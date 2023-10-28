Голый мужчина бросился с ножом на полицейского в Павлограде: все детали инцидента

Хулигану теперь грозит от 9 лет до пожизненного

В пятницу, 27 октября, в Павлограде обнаженный и вооруженный ножом мужчина хулиганил и агрессивно вел себя, в результате чего не обошлось без стрельбы и пострадавших.

Вызов о хулиганстве оказался для правоохранителей не таким уж и простым. Все детали инцидента рассказывает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и увидели мужчину "в раздетом виде", который ранил себя в живот и угрожал на этом не останавливаться. Полицейские попытались успокоить его и забрать нож, когда он бросился на одного из них и ранил в лицо.

Второй полицейский после ранения коллеги был вынужден выстрелить хулигану в ногу, после чего тот ранил себя еще и в шею ножом.

Тот самый нож

32-летнего мужчину в результате инцидента задержали и доставили в больницу. Ему грозит лишение свободы на срок в в 9-15 лет, а то и вовсе пожизненное, по статье о покушение на сотрудника правоохранительных органов во время выполнения им служебных обязанностей.

Пострадавшему полицейскому тоже оказали необходимую помощь. Судя по фото повреждений, его жизни ничего не угрожает.

Рана на лице полицейского легкая

Как сообщал "Телеграф", ранее в Запорожье женщина бросилась с ножом на подростка прямо в маршрутке.