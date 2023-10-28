Голый мужчина бросился с ножом на полицейского в Павлограде: все детали инцидента
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Хулигану теперь грозит от 9 лет до пожизненного
В пятницу, 27 октября, в Павлограде обнаженный и вооруженный ножом мужчина хулиганил и агрессивно вел себя, в результате чего не обошлось без стрельбы и пострадавших.
Вызов о хулиганстве оказался для правоохранителей не таким уж и простым. Все детали инцидента рассказывает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и увидели мужчину "в раздетом виде", который ранил себя в живот и угрожал на этом не останавливаться. Полицейские попытались успокоить его и забрать нож, когда он бросился на одного из них и ранил в лицо.
Второй полицейский после ранения коллеги был вынужден выстрелить хулигану в ногу, после чего тот ранил себя еще и в шею ножом.
32-летнего мужчину в результате инцидента задержали и доставили в больницу. Ему грозит лишение свободы на срок в в 9-15 лет, а то и вовсе пожизненное, по статье о покушение на сотрудника правоохранительных органов во время выполнения им служебных обязанностей.
Пострадавшему полицейскому тоже оказали необходимую помощь. Судя по фото повреждений, его жизни ничего не угрожает.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Запорожье женщина бросилась с ножом на подростка прямо в маршрутке.