"Ми у приємному шоці": чоловік депутатки створив диво-верстат для волонтерів

На цей винахід чоловіка надихнула черга

Жителі Нікополя продовжують допомагати та підтримувати ЗСУ, незважаючи на щоденні обстріли. Нещодавно волонтери отримали в подарунок чудо-верстат, завдяки якому плетіння маскувальних сіток прискориться в рази.

Про це в соцмережах написала місцева депутатка та волонтерка Анна Сідільова. Вона поділилася, що приїхала до одного з волонтерських центрів за маскувальними сітками, але з’ясувалося, що черга на них надто велика.

"Приїжджаю до пункту, де наші дівчата-волонтери плетуть маскувальні сітки… І я ― понад 30 у черзі! Уявіть! Тридцята! А їх потрібно багато і терміново!", ― написала Анна Сідільова.

Чоловік депутатки, Олександр, знайшов у цій проблемі нову можливість. Він вирішив створити у своїй "біолабораторії" (мається на увазі майстерні ― ред.) диво-верстат для швидкого нарізання стрічок. Саме їх вплітають в основу для маскувальних сіток.

Результат вийшов чудовим. Винахід істотно полегшує роботу і дозволяє заощадити час, адже всього за 5 хвилин цей верстат може нарізати 700 стрічок.

Депутатка показала чудо-верстат у роботі

Працю Олександра вже оцінили й волонтери. Вони дуже вдячні за допомогу. Волонтерка Тетяна Журба поділилася в соцмережах своїми враженнями та подякувала подружжю.

"Ми в приємному шоці! Скільки часу та сил потрібно було для нарізки стрічок знають наші колеги по цеху. А зараз… тільки фіть та купа готова до роботи", ― написала волонтерка.

На другому році повномасштабної війни українці продовжують допомагати не лише ЗСУ, а й цивільним співвітчизникам. Раніше "Телеграф" уже писав про те, як волонтери "Добробату" відновлюють зруйновані будинки на деокупованих територіях.