"Мы в приятном шоке": муж депутатки создал чудо-станок для волонтеров

На это изобретение мужчину вдохновила очередь

Жители Никополя продолжают помогать и поддерживать ВСУ, несмотря на ежедневные обстрелы. Недавно волонтеры получили в дар чудо-станок, благодаря которому плетение маскировочных сеток ускорится в разы.

Об этом в соцсетях написала местная депутатка и волонтерка Анна Сидилева. Она поделилась, что приехала в один из волонтерских центров за маскировочными сетками, но выяснилось, что очередь на них слишком большая.

"Приезжаю в пункт, где наши девушки-волонтеры плетут маскировочные сетки… И я ― более 30-ти в очереди! Представьте! Тридцатая! А их нужно много и срочно!", ― написала Анна Сидилева.

Муж депутатки, Александр, нашел в этой проблеме новую возможность. Он решил создать в своей "биолаборатории" (имеется в виду мастерской ― ред.) чудо-станок для быстрого нарезания ленточек. Именно их вплетают в основу для маскировочных сеток.

Результат получился восхитительным. Изобретение существенно упрощает работу и позволяет сэкономить время, ведь всего за 5 минут этот станок может нарезать 700 ленточек.

Депутатка показала чудо-станок в работе

Труд Александра уже оценили и волонтеры. Они очень благодарны за помощь. Волонтерка Татьяна Журба поделилась в соцсетях своими впечатлениями и поблагодарила супругов.

"Мы в приятном шоке! Сколько времени и сил нужно было для нарезки лент знают наши коллеги по цеху. А сейчас… только фить и куча готова для работы", ― написала волонтерка.

На втором году полномасштабной войны украинцы продолжают помогать не только ВСУ, но и гражданским соотечественникам. Ранее "Телеграф" уже писал о том, как волонтеры "Добробата" восстанавливают разрушенные дома на деоккупированных территориях.