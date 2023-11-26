"Мой дом оккупанты разрушили до основания": как волонтеры восстанавливают жилье на освобожденных территориях

Добровольческий строительный батальон "Добробат" объединил более 47 тысяч неравнодушных людей

Волонтеры помогают пострадавшим восстанавливать разрушенные дома и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас проект реализуют в семи областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

На деоккупированных территориях тяжело работать не только физически, говорит экс-советник министра внутренних дел и соучредитель волонтерского проекта "Добробат" Ростислав Смирнов. Местные рассказывают много страшных историй о жизни в оккупации…

"Иногда думаешь, что ты уже такой черствячок, которого ничто не цепляет, привык видеть эти беды, смерти, разруху… А потом, как отец могу сказать, наталкиваешься на какую-то историю, касающуюся детей, и тебя просто переворачивает, — вспоминает услышанное Ростислав. — Так, в селе Ягодное на Черниговщине во время оккупации держали людей в подвале больше месяца. Оттуда никто не выходил, при том, что там было более 300 человек. В комнате три на три метра находилось около 20 человек, которые даже не могли лечь, потому что некуда было. Детей укладывали сверху на людей…"

"Люди, которые умирали, лежали рядом с живыми в подвале"

69-летняя Ольга Матвиенко — жительница села Ягодное Черниговской области. Ее дом, находившийся рядом со школой, был разрушен до основания. Вместе с жильем семья потеряла все имущество: что-то сгорело, что-то украли оккупанты.

Ольга Сергеевна с волнением вспоминает времена оккупации: школьный подвал, в котором сидели в плену, как горел дом и все постройки во дворе, сгоревшую заживо собаку…

"Остался только погреб, в котором все время сидели россияне. Сделали себе лежбище и там жили. А нас отправили в школьный подвал. Ничего не позволили с собой взять — ни лекарств, ни теплой одежды. Мы только захватили грязные куртки, которые были в погребе, – вспоминает тяжелые времена собеседница "Телеграфа". – Оккупантам там было комфортно, погреб хороший. Картофель выбросили оттуда, консервацию поразбивали, повыпивали. Ну что сказать, орда. Это ужас".

Ольга Сергеевна говорит, что незваные гости пьянствовали, всю водку вынесли из домов и магазина. Все вокруг сравняли с землей, перепахали своими гусеницами весь огород.

"Та школа, где мы сидели в подвале, находится в 200 метрах от нашего огорода… Очень тяжелая ситуация была. Сначала они (оккупанты) давали нам разжигать костер на улице, греть кипяток, там немного было на кухне продуктов, круп, что-то люди из дома принесли, — рассказывает Ольга Сергеевна о жизни в подвале. — А потом они стали очень злыми, перестали нас вообще выпускать на улицу, даже в туалет. Минами забросали школьный двор. Людей ранило. Те люди, которые умирали, лежали рядом с живыми в подвале…"

В маленькой комнате, говорит Ольга Матвиенко, их находилось 27 человек. Места вообще не было: кто-то сидел на корточках, кто-то стоял. Всего в подвале было более 300 человек, в том числе дети.

"Сил уже не было, страшное обезвоживание организма, страшная простуда, температура, две недели я там умирала… Выжила, слава Богу, а вышла – некуда идти. Будто страшный сон, но мы это пережили", – говорит Ольга Сергеевна.

От дома остался только фундамент

Какое-то время семья снимала комнату в Чернигове, а в родное село приезжала и понемногу разбирала все сгоревшее. Три недели назад пострадавшие перебрались в свой дом, наладили там отопление.

Восстановить жилье семье помогли волонтеры "Добробата" на средства правительства Латвии. Латвийцы профинансировали строительные материалы для восстановления семи домов в этом селе.

Ольга Матвиенко – жительница села Ягодное на Черниговщине. Ее дом был разрушен до основания

"Добробатовцы практически все сделали: построили стены, сделали крышу. Фундамент и армопояс уже были. Поставили окна, двери, залили бетонный пол", – рассказывает Ольга Сергеевна о предоставленной помощи.

Кто-то из волонтеров приехал из Кривого Рога, кто-то из Мариуполя. Помогают в восстановлении и местные жители.

10 тысяч заявок за несколько дней

А началась деятельность волонтерского проекта "Добробат" по восстановлению украинских территорий после деоккупации Киевщины.

Соучредитель проекта Ростислав Смирнов рассказывает: когда освобождали Киевскую область, он имел возможность попасть на эти территории одним из первых и увидеть все ужасы, которые происходили там. Уже тогда было очевидно, что для восстановления требуется много времени и ресурсов. Тогда было решено бросить клич и объединить силы единомышленников для ликвидации последствий "русского мира" в Бородянке: добровольцы помогали ГСЧСникам разбирать завалы.

За первые несколько дней, рассказывает Ростислав, в Киевской области собрали более 10 тысяч заявок. Поняли, что способны на большее, поэтому запустили чат-бот и решили расширять географию. К проекту добавили еще две области (Черниговскую и Сумскую), чтобы добровольцы могли записываться в эти батальоны.

"Никто сильно над проектом и названием не задумывался, я даже не знаю, в какой момент это название появилось – просто добровольцы – "Добробат". Тогда никто не думал, что такой проект просуществует почти два года и будет объединять более 40 тысяч волонтеров. Мы просто хотели помочь людям, – рассказывает Ростислав Смирнов. – Мы показывали украинцам на оккупированных территориях, что они не одни. Возможно, наши дома, постройки и улицы не так пострадали, как у них, но мы поможем, в беде не оставим".

Гражданство, возраст и пол не имеют значения

Волонтеры батальона – это люди разных профессий, пола и возраста, с разными мнениями и взглядами на жизнь, но с одной целью – помочь.

Ростислав Смирнов говорит, что разбирать завалы и восстанавливать села приезжают люди из разных регионов Украины и даже из-за границы: шведы, канадцы, австрийцы, поляки, румыны.

"Это и этнические украинцы, которые давно жили в Америке. К примеру, один парень, когда началась война, вернулся в Украину и пошел помогать с восстановлением, – рассказывает Ростислав. – У меня недавно был визит в Штаты, где расположен крупнейший американско-украинский фонд "Razom for Ukraine", там работает координатор Катя, и она, как оказалось, приезжая на несколько недель к маме в Ягодное Черниговской области, волонтерила в "Добробате". Я даже этого не знал".

В Сумской области, по словам Ростислава, старшеклассник ежедневно преодолевал 30 км для того, чтобы вместе с волонтерами отстраивать Тростянец.

Некоторые из пострадавших, говорит соучредитель фонда, не сдерживали слез из-за неравнодушия людей, которые преодолевали десятки километров, чтобы помочь им, причем абсолютно бесплатно.

Батальон помог тысячам семей

"Добробат" занимается именно первичным восстановлением поврежденных объектов, перекрывает разрушенные крыши, ремонтирует поврежденные стены и выбитые окна.

На восстановлении разрушенного дома

За время своего существования фонд помог тысячам семей стереть отпечатки войны с их домов.

Разбор завалов и вывоз строительного мусора – это большой и физически тяжелый пласт работы, отмечает Ростислав. И это не по силам выполнить пожилым людям самостоятельно.

Волонтеры работают на разборе завалов

"В Ирпене у нас техника несколько месяцев работала каждый день, абсолютно без выходных. И опять же, все это делали волонтеры", – говорит Ростислав Смирнов.

Первые месяцы он и его партнер Виктор Андрусив самостоятельно финансировали этот проект. По состоянию на сегодняшний день у команды очень большая сетка партнеров, в том числе и западных, включая правительства Латвии, Эстонии, Бельгии, Агентство США по международному развитию (USAID)…

"В основном партнеры дают ресурсы не "Добробату", а именно на какие-то конкретные объекты, например, на восстановление школы в Чернигове, объект в Харькове и еще один в Сумах. Они выделяют средства на строительные материалы, — говорит Ростислав. — Мы проходим полностью финансовый аудит. В больших грантах это заложено. И это важно. Для нас это о честности и об открытости. Чем больше ты открыт, тем больше тебе доверяют. Мы хотим быть максимально чистыми, потому что если произойдет хоть какая-нибудь наименьшая [сомнительная] история, то будет подорвано доверие, и после этого мы не сможем ничего делать и получать такую помощь".

"Добробат" постоянно сотрудничает с общинами, местными администрациями. Благодаря такой коммуникации повышается эффективность работы. Активно помогает батальону бизнес: и украинский, и зарубежный. К примеру, потребности в электроинструменте полностью покрывает компания Hilti. Сеть ресторанов японской и европейской кухни "Евразия" предоставляет волонтерам обеды в Киевской области, а еще у них есть меню со специальной отметкой "Добробат", с которого определенный процент идет на батальон.

"У нас на сайте есть разрушенные объекты, сметы, фото "до". Параллельно мы сами ищем средства и, когда есть какой-то донор, показываем список объектов, нуждающихся в восстановлении. Потом присылаем им фото, финансовые отчеты", – уверяет соучредитель проекта.

Кстати, на сайте каждый может оставить заявку, чтобы стать членом батальона. Зарегистрироваться для получения помощи можно также на сайте проекта.