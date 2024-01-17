"Лікарні ніяк не підготували": окупованому Маріуполю загрожує епідемія
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Окупаційна владає не коментує зростання захворюваності
У тимчасово окупованому Маріуполі дуже стрімко розповсюджуються вірусні інфекційні хвороби. У медичних закладах не вистачає медикаментів, обладнання та лікарів.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада. У місті за останні чотири тижні збільшилася кількість хворих.
Основними симптомами, на які скаржаться місцеві жителі є підвищення температури тіла, нежить, сильний кашель тощо. Кількість звернень до лікарень стрімко росте.
Окупаційна влада не надає коментарів щодо епідеміологічної ситуації у місті. Вони не повідомляють, це спалах ГРВІ чи коронавірусної інфекції COVID-19.
"Лікарні ніяк не підготували до періоду розповсюдження інфекційних захворювань, особливо що стосується хворих на ковід", — йдеться у повідомленні міськради.
За їх словами, у медзакладах є дефіцит необхідних медикаментозних препаратів та обладнання. Саме такий низький рівень медицини у Маріуполі несе загрозу спалаху епідемії, яка забере не один десяток життів.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві медики намагаються попередити спалах кору. Адже у сусідніх країнах продовжують фіксувати зростання захворюваності.