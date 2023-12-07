Найчастіше хворіють діти: нова небезпечна інфекція вже зовсім поряд із Україною

Інфекція викликає пневмонію

У Росії виявили кілька випадків захворювання на мікоплазмову інфекцію, спалах якої цієї осені стався в Китаї. Найчастіше на неї хворіють діти.

Поодинокі випадки захворювання були зафіксовані в Дагестані Про це повідомили у прес-службі регіонального управління Росспоживнагляду, пише російське пропагандистське агентство РИА Новости.

У той же час глава Росспоживнагляду Ганна Попова заявила, що перший випадок мікоплазмової інфекції в РФ був виявлений ще наприкінці вересня. За її словами, до середини листопада інфекція припинила поширюватися.

"Перший випадок ми побачили наприкінці вересня. До середини листопада ситуація з мікоплазмовою інфекцією, із груповими випадками у нас практично зійшла нанівець. Ми не даємо поширитися інфекції", - заявила Попова.

Також наголошується, що Росспоживнагляд повідомляв про реєстрацію окремих випадків захворювання на мікоплазмову інфекцію в РФ. Глава МОЗ РФ Михайло Мурашко наголошував, що інфекція абсолютно керована, в країні достатньо препаратів для її лікування.

Раніше російський доктор медичних наук Геннадій Онищенко повідомив, що головними симптомами мікоплазмової інфекції, що спричиняє пневмонію, є підвищена температура та слабкість. За його словами, ця інфекція проявляється щосезону, її перебіг зазвичай проходить легко, деякі переносять хворобу на ногах, особливо діти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що випадки масового захворювання на мікоплазмову інфекцію з’явилися і в Німеччині. У країні, за словами лікарів, поширюється бактерія Mycoplasma Pneumoniae, що викликає так звану атипову пневмонію.