Слідом за Китаєм спалах "нової пневмонії" стався в європейській країні: США хочуть скасувати туди всі рейси

На даний момент не зафіксовано тяжких пацієнтів

Після паніки через спалах "нової пневмонії" в Китаї випадки масового захворювання з’явилися і в Німеччині. У країні, за словами лікарів, поширюється бактерія Mycoplasma Pneumoniae, що викликає так звану атипову пневмонію. Декілька дітей уже перебувають у лікарні.

Про це повідомляє Focus із посиланням на лікарів лікарень у низці регіонів. Найчастіше мікоплазмової пневмонії схильні діти віком від 5 до 16 років.

"Ми справді спостерігаємо інфекції, викликані мікоплазмою, деякі з них важкі", — каже пульманолог дитячої клініки Альтона в Гамбурзі.

Серед симптомів, що спостерігаються у пацієнтів, сильний кашель та звуження дихальних шляхів, іноді можливе ускладнення у вигляді запалення слизових оболонок. Дітей госпіталізують до лікарень, де вони проходять лікування протягом 7-10 днів. На цей час не зафіксовано жодного важкого пацієнта, якому знадобилася б штучна вентиляція легень.

Водночас у США б’ють на сполох через епідемію "нової пневмонії", яка вирує в Китаї. Сенатор США Марко Рубіо закликав Джо Байдена припинити авіасполучення з Китаєм.

"У Китаї з’являється нове загадкове респіраторне захворювання, і помилки Covid-19 не можуть повторитися. Надіслав листа президенту Байдену разом з колегами-республіканцями, закликаючи його ввести заборону на поїздки до Китаю, поки ми не отримаємо додаткових відомостей про цей вірус", — написав він у своєму Twittr.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що китайські вчені знайшли нові віруси, один із сімейства COVID. Імовірно, ці віруси можуть бути заразними для людей.