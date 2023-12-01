Вслед за Китаем вспышка "новой пневмонии" произошла в европейской стране: США хотят отменить туда все рейсы

На данный момент не зафиксировано тяжелых пациентов

После паники из-за вспышки "новой пневмонии" в Китае, случаи массового заболевания появились и в Германии. В стране, по словам врачей, распространяется бактерия Mycoplasma Pneumoniae, вызывающая так называемую атипичную пневмонию. Несколько детей уже находятся в больнице.

Об этом сообщает Focus со ссылкой на врачей больниц в ряде регионов. Чаще всего микоплазменной пневмонии подвержены дети в возрасте от 5 до 16 лет.

"Мы действительно наблюдаем инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них тяжелые", — говорит пульманолог детской клиники Альтона в Гамбурге.

Среди симптомов, которые наблюдаются у пациентов, сильный кашель и сужение дыхательных путей, иногда возможно осложнение в виде воспаления слизистых оболочек. Детей госпитализируют в больницы, где они проходят лечение в течение 7–10 дней. На данный момент не зафиксировано ни одного тяжелого пациента, которому бы понадобилась искусственная вентиляция легких.

Вместе с тем в США бьют тревогу из-за эпидемии "новой пневмонии", которая бушует в Китае. Сенатор США Марко Рубио призвал Джо Байдена прекратить авиасообщение с Китаем.

"В Китае появляется новое загадочное респираторное заболевание, и ошибки Covid-19 не могут повториться. Отправил письмо президенту Байдену вместе с коллегами-республиканцами, призывая его ввести запрет на поездки в Китай, пока мы не получим дополнительные сведения об этом вирусе", — написал он в своем Twittr.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что китайские ученые нашли новые вирусы, один — из семейства COVID. Предположительно, эти вирусы могут быть заразны для людей.