Китайские власти не дают никаких официальных комментариев на тему того, что это за инфекция

В китайских больницах аншлаг – они переполнены больными чем-то вроде острой формы пневмонии без многих характерных для этой болезни симптомов. Причем теперь болеют не только дети, но и взрослые.

В сети опубликовали видео, снятое в одной из больниц Китая. На видео заметно, что больных уже негде размещать, поэтому они находятся на кроватях в коридоре.

"Местные СМИ пишут, что у госпитализированных обычно нет никаких выраженных симптомов. Люди не кашляют, однако имеют высокую температуру. У многих развиваются узелки в легких", – пишет пользователь, распространивший видео.

В комментариях другие пользователи активно обсуждают ситуацию. Некоторые возмущаются, что китайцы "опять что-то сожрали", а страдать теперь из-за них будет весь мир, другие пользователи считают, что это "опять какой-то вирус из лабораторий на свободу вылез".

Еще в комментах встречаются надежды, что новый вирус придет в россию, а также выражается удивление по поводу того, где все китайские огромные больницы и госпитали, которые китайские власти демонстративно строили во время пандемии коронавируса.

Наконец, часть пользователей считает, что китайцев банально догнала карма, которая, как известно, догоняет каждого, кто помогает российскому террористическому режиму.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью начала распространяться информация о распространении скарлатины в Киеве, но Минздрав опроверг это сообщение. В министерстве отметили, что сейчас динамика заболеваемости ни в коем случае не указывает на эпидемию и жителей столицы просят не паниковать.