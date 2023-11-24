Китай объяснил, в чем причина странного всплеска пневмонии среди детей

Данные также отправили в ВОЗ

Китайские органы здравоохранения заявили, что не обнаружили никаких необычных или новых патогенов у детей, массово начавших болеть пневмонией. Волну заболеваемости объясняют сезонным обострением.

Также Китай предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запрашиваемые данные об увеличении случаев респираторных заболеваний и зарегистрированных кластеров пневмонии у детей. Об этом пишет Reuters.

Китай предоставил информацию по запросу ВОЗ в течение 24 часов, как это и должно быть. Данные свидетельствуют о том, что увеличение связано с отменой ограничений по COVID-19. В настоящее время наблюдается также циркуляция известных патогенов, таких как Mycoplasma pneumoniae, распространенная бактериальная инфекция, обычно поражающая детей младшего возраста и распространяющаяся с мая.

С октября 2023 года распространение гриппа, респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и аденовируса.

Бюро ВОЗ в Китае направило запрос на информацию об увеличении количества респираторных заболеваний и сообщило, что кластеры пневмонии у детей являются "рутинной практикой".

"Это просто относительно большой сезонный всплеск, возможно, частично из-за случайности, а отчасти из-за того, что существует определенный "долг иммунитета" после меньших зимних всплесков за последние три года", — сказал эпидемиолог из Университета Гонконга Бен Коулинг.

Учитывая эти факторы, ВОЗ не дает рекомендаций по поездкам в южные районы Китая и прекращению торговли, поскольку она следит за ситуацией вместе с властями страны.

Ранее "Телеграф" писал, что сетью начала распространяться информация о распространении скарлатины в Киеве, но Минздрав опроверг это сообщение. В министерстве отметили, что сейчас динамика заболеваемости ни в коем случае не указывает на эпидемию и жителей столицы просят не паниковать.