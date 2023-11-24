Китай пояснив, у чому причина дивного сплеску пневмонії серед дітей

Дані також надіслали у ВООЗ

Китайські органи охорони здоров'я заявили, що не виявили жодних незвичайних або нових патогенів у дітей, які масово почали хворіти на пневмонію. Хвилю захворюваності пояснюють сезонним загостренням.

Також Китай надав Всесвітній організації охорони здоровʼя (ВООЗ) запитувані дані про збільшення випадків респіраторних захворювань і зареєстрованих кластерів пневмонії у дітей. Про це пише Reuters.

Китай надав інформацію на запит ВООЗ протягом 24 годин, як це і має бути. Дані свідчать про те, що збільшення пов’язане зі скасуванням обмежень щодо COVID-19. Наразі спостерігається також циркуляція відомих патогенів, таких як Mycoplasma pneumoniae, поширена бактеріальна інфекція, яка зазвичай вражає дітей молодшого віку і яка поширюється з травня.

З жовтня 2023 року наявне розповсюдження грипу, респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) та аденовірусу.

Бюро ВООЗ в Китаї надіслало запит на інформацію про збільшення кількості респіраторних захворювань і повідомило, що кластери пневмонії у дітей є "рутинною практикою".

"Це просто відносно великий сезонний сплеск, можливо, частково через випадковість, а частково через те, що існує певний "борг імунітету" після менших зимових сплесків за останні три роки", – сказав епідеміолог з Університету Гонконгу Бен Коулінг.

Беручи до уваги ці фактор, ВООЗ не надає рекомендацій щодо поїздок у південні райони Китаю та припинення торгівлі, оскільки вона стежить за ситуацією разом із владою держави.

Раніше "Телеграф" писав, що мережею почала поширюватись інформація про поширення скарлатини у Києві, але МОЗ спростували це повідомленні. У міністерстві зазначили, що наразі динаміка захворюваності в жодному разі не вказує на епідемію і мешканців столиці просять не панікувати.