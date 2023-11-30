Китайська влада не дає жодних офіційних коментарів на тему того, що це за інфекція

В китайських лікарнях аншлаг – вони переповнені хворими на щось подібне до гострої форми пневмонії без багатьох характерних для цієї хвороби симптомів. Причому тепер хворіють не тільки діти, але й дорослі.

В мережі опублікували відео, зняте в одній з лікарень Китаю. На відео помітно, що хворих вже немає де розміщувати, тому вони перебувають на ліжках у коридорі.

"Місцеві ЗМІ пишуть, що у госпіталізованих зазвичай немає жодних виражених симптомів. Люди не кашляють, проте мають високу температуру. У багатьох розвиваються вузлики в легенях", – пише користувач, який поширив відео.

У коментах інші користувачі активно обговорюють ситуацію. Дехто обурюється, що китайці "знову щось зжерли", а страждати тепер через них буде увесь світ, інші користувачі вважають, що це "знову якийсь вірус з лабораторій на волю виліз".

Ще у коментах зустрічаються сподівання, що новий вірус прийде до росії, а також висловлюється подив про те, де усі ті китайські величезні лікарні та шпиталі, які китайська влада демонстративно будувала під час пандемії коронавірусу.

Нарешті, частина користувачів вважає, що китайців банально наздогнала карма, яка, як це відомо, наздоганяє кожного, хто допомагає російському терористичному режиму.

Раніше "Телеграф" писав, що мережею почала поширюватись інформація про поширення скарлатини у Києві, але МОЗ спростували це повідомленні. У міністерстві зазначили, що наразі динаміка захворюваності в жодному разі не вказує на епідемію і мешканців столиці просять не панікувати.