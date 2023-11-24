Бояться Україну? росія та Китай збираються "дублювати" Кримський міст — WP

Українські спецслужби перехопили низку електронних листів

Росія, через часті українські атаки на Кримський міст, хоче за допомогою Китаю побудувати тунель під Керченською протокою. Бізнесмени двох країн, які пов’язані з урядом, вже обговорюють плани будівництва підводного тунелю для поєднання рф з українським півостровом.

Про це повідомляє The Washington Post. При цьому видання посилається на дані українських спецслужб, які перехопили низку електронних листів.

Видання пише, що переговори між москвою та Пекіном на цю тему відбулися наприкінці жовтня. Ідея будівництва, нібито, спровокована занепокоєнням окупантів щодо безпеки Кримського мосту, який є ключовим логістичним вузлом для вс рф. На даний момент міст залишається вразливою військовою метою.

Інженери та офіційні особи США зазначають, що потенційне будівництво тунелю зіткнеться з величезними перешкодами. Роботи таких масштабів коштуватимуть мільярди доларів. Будувати тунель можуть роками. До того ж, ніхто раніше не будував такі об’єкти в зоні бойових дій. Окрім іншого, цей проект створить значні політичні та фінансові ризики для Китаю, який не визнав анексію Криму. Китайські компанії можуть потрапити під економічні санкції США та ЄС.

Незважаючи на це, в перехоплених копіях електронних документів йдеться про те, що одна з найбільших будівельних компаній КНР CRCC готова брати участь у цьому будівництві.

Нібито в Криму при зареєстрований російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих у перехопленому спецслужбами листуванні.

В одному з листів йдеться, що Китайська залізнична будівельна корпорація (CRCC) готова забезпечити будівництво залізничних та автодорожніх об’єктів будь-якої складності в кримському регіоні. Але лише на умовах конфіденційності та в документах згадуватись не буде через ризик санкцій. Генеральним директором є Володимир Калюжний, який у листах Георгію Мурадову, постпреду Криму за президента Росії, писав, що китайці готові стати генеральним підрядником у проекті.

В іншому листі йдеться про те, що проект готовий профінансувати китайський банк. Вартість тунелю може становити 5 млрд. доларів. Натомість КНР може отримати право стягувати плату за проїзд тунелем.

Раніше "Телеграф" повідомив, що удари по Кримському мосту продовжуватимуться і він обов’язково буде зруйнований. Однак цей момент настане тоді, коли в цьому буде потрібно.