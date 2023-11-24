Боятся Украину? россия и Китай собираются "дублировать" Крымский мост - WP

Украинские спецслужбы перехватили ряд писем

Россия, из-за участившихся украинских атак на Крымский мост, хочет с помощью Китая построить тоннель под Керченским проливом. Бизнесмены двух стран, которые связаны с правительством, уже обсуждают планы строительства подводного тоннеля для соединения рф с украинским полуостровом.

Об этом сообщает The Washington Post. При этом издание ссылается на данные украинских спецслужб, которые перехватили ряд электронных писем.

Издание пишет, что переговоры между москвой и Пекином на эту тему состоялись в конце октября. Идея строительства, якобы, спровоцирована беспокойством оккупантов относительно безопасности Крымского моста, который является ключевым логистическим узлом для вс рф. На данный момент мост остается уязвимой военной целью.

Инженеры и официальные лица США отмечают, что потенциальное строительство тоннеля столкнется с огромными препятствиями. Работы таких масштабов обойдутся в миллиарды долларов. Строить тоннель могут годами. К тому же никто прежде не строил такие объекты в зоне боевых действий. Кроме прочего, этот проект создаст значительные политические и финансовые риски для Китая, который не признал аннексию Крыма. Китайские компании рискуют попасть под экономические санкции США и ЕС.

Несмотря на это в перехваченных копиях электронных документов говорится о том, что одна из крупнейших строительных компаний КНР CRCC готова принимать участие в этом строительстве.

Якобы в Крыму при зарегистрирован российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в перехваченной спецслужбами переписке.

В одном из писем говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) "готова обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в крымском регионе". Но только на условиях конфиденциальности и в документах упоминаться не будет из-за риска санкций. Генеральным директором значится Владимир Калюжный, который в письмах Георгию Мурадову, постпреду Крыма при президенте рф, писал, что китайцы готовы стать генеральным подрядчиком в проекте.

В другом письме говорится, что проект готов профинансировать китайский банк. Стоимость тоннеля может составлять 5 млрд долларов. Взамен КНР может получить право взимать плату за проезд по тоннелю.

Ранее "Телеграф" сообщил, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться и он обязательно будет разрушен. Однако этот момент наступит тогда, когда в этом будет необходимо.