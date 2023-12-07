Инфекция вызывает пневмонию

В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной инфекцией, вспышка которой этой осенью произошла в Китае. Чаще всего ею болеют дети.

Единичные случаи заболевания были зафиксированы в Дагестане Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.

В то ж время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай микоплазменной инфекции в РФ был выявлен еще в конце сентября, По ее словам, к середине ноября инфекция прекратила распространяться.

"Первый случай мы увидели в конце сентября. К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции", — заявила Попова.

Также отмечается, что Роспотребнадзор сообщал о регистрации отдельных случаев заболевания микоплазменной инфекцией в РФ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что инфекция абсолютно управляемая, в стране достаточно препаратов для ее лечения.

Ранее российский доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что главными симптомами микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию, являются повышенная температура и слабость. По его словам, эта инфекция проявляется каждый сезон, ее течение обычно проходит легко, некоторые переносят болезнь на ногах, особенно дети.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что случаи массового заболевания микоплазменной инфекцией появились и в Германии. В стране, по словам врачей, распространяется бактерия Mycoplasma Pneumoniae, вызывающая так называемую атипичную пневмонию.