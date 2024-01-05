Лікарі-чарівники: 9-місячній дівчинці у Києві одночасно пересадили печінку та зробили операцію на серці (фото)

Зараз маленькій пацієнтці набагато краще

У національній дитячі спеціалізованій лікарні "Охматдит" міста Києва провели унікальну операцію. Девʼятимісячній пацієнтці трансплантували печінку та провели одномоментну корекцію вади серці.

Оперативне втручання тривало майже добу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

"Операція – унікальна: з одномоментною корекцією вади серця та трансплантацією печінки від донора – мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше", — зазначає МОЗ.

Дівчинка, яку звати Тетяна, народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. У дитини після народження виявили ще й захворювання, яке спричиняє печінкову недостатність.

До того ж у 9-місячному віці Тетянка ще мала порушення розвитку, якій загрожували життю. Коригувати їх можна було в різний час та спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Проте без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Тому спеціалісти столичного Охматдиту організували консиліум та прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання. Та прийняли важливе рішення — проводити оперативне втручання.

За життя дівчинки спеціалісти боролись майже добу — 23 години.

"Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому", — пише МОЗ, додаючи теплі побажання дівчинці та її мамі.

Також у міністерстві щиро вдячні лікарям, які "творять справжні дива та рятують малечу навіть тоді, коли шансів на життя майже немає".

Раніше "Телеграф" писав, що український воїн, що отримав важкі травми залишається щасливим чоловіком і батьком, який з радістю піклується про свою сім'ю. Ба більше, Віталій Мізін став батьком втретє.