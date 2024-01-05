Врачи-волшебники: 9-месячной девочке в Киеве одновременно пересадили печень и сделали операцию на сердце (фото)

Сейчас маленькой пациентке намного лучше

В национальной детской специализированной больнице "Охматдит" города Киева провели уникальную операцию. Девятимесячной пациентке трансплантировали печень и провели сиюминутную коррекцию порока сердца.

Оперативное вмешательство продолжалось почти сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Операция – уникальная: с сиюминутной коррекцией порока сердца и трансплантацией печени от донора – мамы. Такой вариант трансплантации выполнялся в Украине впервые", — отмечает Минздрав.

Девочка, которую зовут Татьяна, родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, диагностированной еще в утробе матери. У ребенка после рождения обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.

К тому же в 9-месячном возрасте Татьяна еще имела нарушение развития, которому угрожали жизни. Корректировать их можно было по-разному и способу, а одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции у девочки не было шансов на жизнь.

Поэтому специалисты столичного Охматдита организовали консилиум и просчитали все возможные варианты оперативного вмешательства. Но приняли важное решение – проводить оперативное вмешательство.

За жизнь девочки специалисты боролись почти сутки – 23 часа.

"Сейчас жизнерадостная девочка чувствует себя гораздо лучше, постоянно улыбается и готовится к возвращению домой", — пишет Минздрав, добавляя теплые пожелания девочке и ее маме.

Также в министерстве искренне благодарны врачам, которые "творят настоящие чудеса и спасают малышей даже тогда, когда шансов на жизнь почти нет".

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