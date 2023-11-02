Шесть лет не могла есть, врачи ничего не понимали: во Львове хирурги спасли женщину

Врачи ошибочно направляли ее к психиатру

Во львовской больнице Св. Пантелеймона хирурги провели успешную операцию 31-летней жительнице Черкасс. Женщина в течение шести лет не могла есть.

Врачи не могли установить правильный диагноз и, не долго думая, отправляли ее к психиатру. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

31-летняя пациентка — Любовь Прокопенко родом Черкасс, которая на протяжении последних шести лет ходила по врачам, пытаясь выяснить, что за болезнь у нее. Приемы пищи вызывали у женщины рвоту. Однако большинство обследований, которые она проходила, не давали результата. А тамошние врачи не могли поставить диагноз и направляли Любовь к психиатрам.

"Три года назад медики наконец-то выяснили, что у женщины — ахалазия пищевода, расстройство моторики пищевода, для которого характерна потеря перистальтики и неспособность нижнего пищеводного сфинктера полностью расслабляться в ответ на глотание. Но оперировать не решались", — сообщили в больнице.

За последний год женщина потеряла 10 кг, ведь каждый прием пищи провоцировал рвоту. Тогда она начала поиски хирургов по всей Украине. Во Львове Любовь попала в Центр хирургии больницы Св. Пантелеймона.

После тщательных обследований диагноз – ахалазия пищевода – подтвердили. Пищеводный сфинктер у нее замыкался и не разжимался. Пищевод расширился до 6 см, а место сужения – сфинктер был 4 мм. Из-за такого критически узкого отверстия еда не могла попадать в желудок.

По мнению хирурга Андрея Стасишина, единственной причины, обусловливающей развитие ахалазии пищевода, нет. Такие анатомические изменения могут произойти как вследствие нарушения работы нервных клеток пищевода, так и из-за генетической предрасположенности, осложнения других заболеваний.

Спасти женщину можно было путем оперативного вмешательства, которое провели мини-инвазивно. Врачи отмечают, что такая операция является сложной и ювелирной. Во время вмешательства хирурги рассекли мышцы, зажавшие отверстие между пищеводом и желудком, и сформировали манжету, чтобы содержимое пищевода могло свободно проходить к желудку и не возвращалось назад.

На проведение операций ушел час. Но уже на третий день после нее пациентку выписали из больницы. Теперь Любовь начала не только спокойно есть, но у нее наконец-то появился аппетит.

Напомним, "Телеграф" пообщался с человеком, который научился справляться с заболеванием Бехтерева. Долгое время Николай Жепко проходил санитарно-курортное лечение в санатории "Сосновый бор" на Зиньковщине Полтавской области, а теперь работает реабилитологом.