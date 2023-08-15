Поели суши: сразу 23 человека попали в больницу после открытия нового ресторана

Пострадавших может быть и больше

В городе Збараж Тернопольской области 23 посетителя нового суши-бара получили пищевое отравление. Все гости заказали одинаковое блюдо.

Как сообщает " ZAXID.NET ", в настоящее время в инфекционном отделении Збаражской больницы находятся все 23 пострадавших, среди которых 6 детей. У пациентов отмечаются одинаковые симптомы: интоксикация, температура, слабость и тошнота. Однако, по словам врачей, среди больных нет людей с тяжелыми формами отравления.

Пострадавших может быть и больше, ведь есть люди, которые обратились только к своему семейному врачу, а в медицинское учреждение не поступали.

В настоящее время заведение не работает. Владельцы ресторана сотрудничают со следствием по ч. 1 ст. 325 КК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)

Ранее "Телеграф" сообщал о массовом отравлении игроков украинской футбольной команды "Днепр-1" перед матчем Лиги чемпионов.