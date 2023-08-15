Поїли суші: одразу 23 людини потрапили до лікарні після відкриття нового ресторану

Постраждалих може бути і більше

У місті Збараж Тернопільської області 23 відвідувачі нового суші-бару отримали харчове отруєння. Всі гості замовили однакову страву.

Як повідомляє "ZAXID.NET", наразі в інфекційному відділенні Збаразької лікарні перебувають усі 23 потерпілих, поміж яких 6 дітей. У пацієнтів спостерігаються однакові симптоми: інтоксикація, температура, слабкість та нудота. Однак, за словами лікарів, серед хворих немає людей із тяжкими формами отруєння.

Постраждалих може бути і більше, адже є люди, які звернулись тільки до свого сімейного лікаря, а в медичний заклад не поступали.

Нині заклад не працює. Власники ресторану співпрацюють зі слідством за ч. 1 ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Раніше "Телеграф" повідомляв про масове отруєння гравців української футбольної команди "Дніпро-1" перед матчем Ліги чемпіонів.